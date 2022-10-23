GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, önceki akşam gerçekleştirdiği Florya çıkarmasının nedeni belli oldu.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, önceki akşam gerçekleştirdiği Florya çıkarmasının nedeni belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile beraber İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, yöneticilerden İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe, Emir Aral ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un tesislere, Teknik Direktör Okan Buruk'a destek vermek için gittikleri ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Başkan Özbek'in, Buruk'la bir araya gelerek, "Hocam yazılanlara çizilenlere bakmıyoruz. Bakmayacağız da...
Biz seninle yola çıktık ve devam edeceğiz.
Sonuna kadar da sana güveniyoruz.
Lig uzun bir maraton.
Kayıplar elbette olacak.
Üstelik bunu yaşarken de hakem kararlarını görüyoruz" diye desteğini belirttiği bildirildi.
Başkan'ın şöyle devam ettiği öğrenildi:
"Fikstür dezavantajımız da kalmadı.
Artık bir süre evimizde ve İstanbul'dayız.
Alanya maçıyla beraber taraftarımızın da desteğiyle yeni bir sayfa açacağız.
Biz sana ve bu takıma inanıyoruz."