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GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından yönetim harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la görüşmek için Florya'ya gitti. Florya'daki toplantının detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:10
GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, önceki akşam gerçekleştirdiği Florya çıkarmasının nedeni belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile beraber İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, yöneticilerden İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe, Emir Aral ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un tesislere, Teknik Direktör Okan Buruk'a destek vermek için gittikleri ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Yönetim, kulübün bugünkü Ankara programı nedeniyle Alanya maçı öncesi Florya'ya önceki gün gitme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Milliyet'in haberine göre Başkan Özbek'in, Buruk'la bir araya gelerek, "Hocam yazılanlara çizilenlere bakmıyoruz. Bakmayacağız da...

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Biz seninle yola çıktık ve devam edeceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Sonuna kadar da sana güveniyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Lig uzun bir maraton.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Kayıplar elbette olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Üstelik bunu yaşarken de hakem kararlarını görüyoruz" diye desteğini belirttiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Başkan'ın şöyle devam ettiği öğrenildi:

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

"Fikstür dezavantajımız da kalmadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek ne düşünüyor? "Kaybedilen maçlar..."

Artık bir süre evimizde ve İstanbul'dayız.

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