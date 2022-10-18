Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Sezon başından bu yana gol yollarında sorun yaşayan Galatasaray'a dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Sezon başından bu yana gol yollarında sorun yaşayan Galatasaray'a dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Her iki oyuncudan da şimdiye dek verim alamayan Galatasaray, forvet hattında sezon başından bu yana problem yaşıyor.
Öte yandan Galatasaray'ın, Seferovic ve Icardi ile beraber önemli bir transferin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Rus basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Smolov'dan son anda vazgeçtiği bilgisine yer verildi.
Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda Smolov ile sıkı temas halinde olduğu belirtildi.
Rus golcünün, bu görüşmelere olumlu cevap verdiği ifade edildi.
Öte yandan yapılan görüşmelerde, Galatasaray ve Smolov'un el sıkıştığı aktarıldı.
TRANSFER NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
Hatta Galatasaray'ın, Smolov ile sözleşme konusunda bile anlaştığı dile getirildi.
Anlaşma'nın, 2 yıllık olduğu öne sürüldü.
Bununla beraber, +1 de opsiyon olduğu bilgisine yer verildi.
Smolov'un bu öneriyi kabul ettiği kaydedildi.
Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticisi Erden Timur'un, Smolov'un kulübü Dinamo ile transferde son rütuşları görüştüğü de aktarıldı.
Transferin gerçekleşmemesinin sebebinin, Smolov'un Ağustos ayının sonlarında sakatlanması olduğu bilgisine yer verildi.
Sarı kırmızılılar, yaşanan bu gelişmenin ardından, Fedor Smolov transferinden vazgeçtiği yazıldı.