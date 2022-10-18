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Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, yaz aylarında forvet hattına Seferovic ve Icardi'yi kadrosuna katarken, Rus basınından sürpriz bir gelişme ortaya çıkarıldı. Yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın, Smolov ile anlaşmaya vardığı ancak o nedenden dolayı transferin son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 11:49
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Sezon başından bu yana gol yollarında sorun yaşayan Galatasaray'a dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Bilindiği üzere Cimbom, yaz transfer sezonunda Seferovic ve Icardi'yi kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Her iki oyuncudan da şimdiye dek verim alamayan Galatasaray, forvet hattında sezon başından bu yana problem yaşıyor.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Öte yandan Galatasaray'ın, Seferovic ve Icardi ile beraber önemli bir transferin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Rus basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Smolov'dan son anda vazgeçtiği bilgisine yer verildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda Smolov ile sıkı temas halinde olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Rus golcünün, bu görüşmelere olumlu cevap verdiği ifade edildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Öte yandan yapılan görüşmelerde, Galatasaray ve Smolov'un el sıkıştığı aktarıldı.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

TRANSFER NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
Hatta Galatasaray'ın, Smolov ile sözleşme konusunda bile anlaştığı dile getirildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Anlaşma'nın, 2 yıllık olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Bununla beraber, +1 de opsiyon olduğu bilgisine yer verildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Smolov'un bu öneriyi kabul ettiği kaydedildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticisi Erden Timur'un, Smolov'un kulübü Dinamo ile transferde son rütuşları görüştüğü de aktarıldı.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Transferin gerçekleşmemesinin sebebinin, Smolov'un Ağustos ayının sonlarında sakatlanması olduğu bilgisine yer verildi.

Galatasaray'da Fedor Smolov gerçeği ortaya çıktı! İşte transferin iptal olma sebebi

Sarı kırmızılılar, yaşanan bu gelişmenin ardından, Fedor Smolov transferinden vazgeçtiği yazıldı.

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