Haberler Galatasaray Galatasaray'dan çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..."

Galatasaray'dan çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, resmi hesabından VAR sisteminin kullanımına dair sert bir açıklamada bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenen sarı-kırmızılılar, 'adalet' vurgusu yaptı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 01:45
Galatasaray'dan çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..."

Galatasaray Kulübü, resmi hesabından VAR sisteminin kullanımına dair sert bir açıklamada bulundu.

İşte yapılan açıklama...

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!

Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

Galatasaray'ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.

Adeta sinir uçlarımızla oynamak amacıyla atanmış hakemler eliyle ve belli odaklar tarafından yönlendirilen maçlar nedeniyle, kendimize öncelik olarak koyduğumuz ligimizin marka değerini yükseltme hedefinin, sayenizde, beyhude bir çaba haline geldiğini üzülerek görmekteyiz.

Biliniz ki sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz. Bunları ortaya koyduğumuzda bizlerin haklılığı ortaya çıkacak. Sizlerin bu gerçekleri manipülatif söylemlerle ve yarattığınız adaletsiz düzenin unsurlarıyla bertaraf etme çabalarınızı da, kamuoyunu nasıl yanıltmaya çalıştığınızı da tespit etmeye devam edeceğimize ve yapacağınız tüm eylemlerin takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz.

Görüyoruz ki bu haksızlıklar sadece bize değil kayrılan birkaç kulüp dışında herkese yapılmaktadır. Günden güne kararlılıkla artacak mücadelemiz ise sadece kendimiz için değil bu sistemin zarar verdiği tüm kulüpler için olacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil beklentimiz, hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti HERKES için sağlamasıdır.

DİĞER
Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı!
Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Stoper harekatı erken başladı! Bir genç bir deneyimli...
10. hafta perdesi kapandı! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nihan Buruk'tan 2 milyon euro'luk yatırım!
Sarı kırmızılılarda değişim rüzgarı!
💥 Çılgın Sayısal 17 Ekim sonuçları!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kapsamı belli oldu!
İmar barışı çıktı mı? İmar affı son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:25
"Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak" "Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak" 23:32
Ballon d'Or Karim Benzema'nın! Ballon d'Or Karim Benzema'nın! 23:02
Daha Eski
"Güzel bir seri yakaladık" "Güzel bir seri yakaladık" 22:44
Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap! Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap! 22:36
Jesus: Önemli olan kazanmaktı Jesus: Önemli olan kazanmaktı 22:32
En iyi genç futbolcu Gavi oldu! En iyi genç futbolcu Gavi oldu! 22:22
10. hafta perdesi kapandı! İşte puan durumu 10. hafta perdesi kapandı! İşte puan durumu 22:02
Kanarya düğümü ilk yarıda çözdü! Kanarya düğümü ilk yarıda çözdü! 22:01