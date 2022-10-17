Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Kayserispor'a deplasmanda yenilmesinin ardından eleştirilerin odak noktasında olan teknik direktör Okan Buruk'u, Dünya Kupası'na kadar olan süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:56
GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, dış sahada karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında kaybederken kötü futbolu taraftarı çıldırttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kağıt üzerinde müthiş bir kadroya sahip olan Okan Buruk'un kötü bir futbol oynattığı görüşünde...

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Sarı-kırmızılılar, ilk 9 maçta 10 gol atarken, Fenerbahçe'de sadece Enner Valencia'nın 10 golü bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Kayserispor karşısında oyuncuların vurdumduymaz tavırları ve mücadeleden kaçmaları da taraftarın eleştirdiği bir başka konuydu...

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Galatasaray, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 17 puanda kalırken Dünya Kupası'na kadar olan fikstürü de bir hayli zorlu...

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Kasımda Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar sarı-kırmızılılar, kritik rakiplerle karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Cimbom bu süreçte Alanyaspor ve Beşiktaş ile içerde oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Aslan, Karagümrük ve Başakşehir ile de deplasmanda mücadele edecek...

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Kayserispor mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarının bir kısmı kötü futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya çağırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesi gerektiğini belirtirken bir kısmı da yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi görüşünde...

GALATASARAY HABERLERİ - Eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk var! Zorlu fisktür...

48 yaşındaki genç teknik adamın Galatasaray'da çıktığı 9 maçta yakaladığı maç başı puan ortalaması 1.89 oldu.

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