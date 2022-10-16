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Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için Rusya'da sürpriz bir gelişme aktarıldı. Sezon başında Mertens, Icardi ve Seferovic gibi golcüleri transfer etmesine karşın istediği verimi alamayan Cimbom'un, yazın Fedor Smolov'u kadrosuna katabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:32
Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Bununla beraber sarı kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Seferovic yerine, önemli bir golcü sarı kırmızılılara katılabilir.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

RUS AVUKAT DUYURDU: SMOLOV GALATASARAY'A!
Rus basınında yer alan habere göre Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov transferini gerçekleştirebilir.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Avukat Alexander Dobrovinsky'in yaptığı açıklamaya göre Cimbom, Fedor Smolov'un transferiyle yakından ilgileniyor.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

İşte Alexander Dobrovinsky'in Smolov - Galatasaray flörtüne dair yaptğı o konuşma...

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

"Smolov, yaz aylarında Türk kulüplerinden birine gidebilir mi? Bu olayı duydum.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Ancak, bir sorun var. Fedor, psikolojik olarak yurtdışında oynamaya hazır değil.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Şu anda Smolov'un gideceğini düşünmüyorum, bana öyle geliyor.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Daha önce bunu denedi ama işe yaramadı.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Bana, 'Galatasaray'a transfer olabilir' denildi.

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Tabii bu şu anda söylenti düzeyinde. Resmiyet var mı? Bilmiyorum."

Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Fedor Smolov bu sezon toplamda 13 maça çıkmış ve 6 gol 4 asist üretmişti.

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