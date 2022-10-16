Galatasaray için Rusya'dan golcü iddiası! Fedor Smolov...

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, golcü sıkıntısı yaşanıyor.
Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, golcü sıkıntısı yaşanıyor.
Cimbom, yaz transfer sezonunda Dries Mertens, Mauro Icardi, Haris Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.
Bu yıldızlarla beraber Gomis'i de elinde bulunduran Galatasaray, gol yollarında problem yaşıyor.
Bununla beraber sarı kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Seferovic yerine, önemli bir golcü sarı kırmızılılara katılabilir.
RUS AVUKAT DUYURDU: SMOLOV GALATASARAY'A!
Rus basınında yer alan habere göre Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov transferini gerçekleştirebilir.
Avukat Alexander Dobrovinsky'in yaptığı açıklamaya göre Cimbom, Fedor Smolov'un transferiyle yakından ilgileniyor.
İşte Alexander Dobrovinsky'in Smolov - Galatasaray flörtüne dair yaptğı o konuşma...
"Smolov, yaz aylarında Türk kulüplerinden birine gidebilir mi? Bu olayı duydum.
Ancak, bir sorun var. Fedor, psikolojik olarak yurtdışında oynamaya hazır değil.
Şu anda Smolov'un gideceğini düşünmüyorum, bana öyle geliyor.
Daha önce bunu denedi ama işe yaramadı.
Bana, 'Galatasaray'a transfer olabilir' denildi.
Tabii bu şu anda söylenti düzeyinde. Resmiyet var mı? Bilmiyorum."
Fedor Smolov bu sezon toplamda 13 maça çıkmış ve 6 gol 4 asist üretmişti.