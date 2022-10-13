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GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine katılan yeni duran top antrenörü Sargon Duran mesaiye başladı. İdmanda takımı en ince detaylarına kadar çalıştıran Avusturyalı futbol adamı, oyunculara özel uygulamalar yaptırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom'da 48 yaşındaki teknik adamın ekibine sürpriz bir takviye yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Bu sezon gol yollarında sıkıntı geçen Galatasaray, duran top antrenörü Sargon DuranOkan Buruk'un ekibine dahil etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 9 kez fileleri sarsan Galatasaray'da gol sorununu teknik heyete dahil edilen Sargon Duran, Florya'da mesaiye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Öğreteceği taktiklerle santrforların daha çok topla buluşarak daha çok pozisyona girmesini sağlamayı hedefleyen Avusturyalı futbol adamı, kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Sabah'ın haberine göre; ligde henüz korner ve duran top golü bulamayan sarı-kırmızılı takımın, bu bölgede aktif hale gelmesi için taktikler veren Sargon Duran'ın ilk etapta oyunculara en ince detaylarına kadar taç çalışması yaptırdığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

OKAN BURUK YAKIN TAKİPTE

Avusturya'da geçen futbolculuk kariyerinde taçtan çok asist yaptığını anlatan 35 yaşındaki antrenör, korner organizasyonuna benzer uygulamalar gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Futbolcuları sık sık uyararak tutacakları yerleri de gösteren Duran'ın çalışmalarını, teknik direktör Okan Buruk da yakından takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Avusturya ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynayan Sargon Duran, kariyerini 2018'de noktaladıktan sonra teknik adamlığa başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Avusturyalı futbol adamı halen Wiener Neustadt'ın yanı sıra Admira Wacker ve Sandhausen takımlarında yardımcı antrenörlük yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

SARGON DURAN KİMDİR?

Sargon Duran 31 Ocak 1987 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

UEFA A Lisansı bulunan Sargon Duran, duran top antrenörlüğü yapmaktadır.

GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Duran; Austria Wien, Admira Wacker, Sandhausen ve Wiener Neustadt takımlarında görev almıştır.

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