GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
15 Ekim Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom'da 48 yaşındaki teknik adamın ekibine sürpriz bir takviye yapıldı.
Bu sezon gol yollarında sıkıntı geçen Galatasaray, duran top antrenörü Sargon Duran'ı Okan Buruk'un ekibine dahil etti.
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 9 kez fileleri sarsan Galatasaray'da gol sorununu teknik heyete dahil edilen Sargon Duran, Florya'da mesaiye başladı.
Öğreteceği taktiklerle santrforların daha çok topla buluşarak daha çok pozisyona girmesini sağlamayı hedefleyen Avusturyalı futbol adamı, kolları sıvadı.
Sabah'ın haberine göre; ligde henüz korner ve duran top golü bulamayan sarı-kırmızılı takımın, bu bölgede aktif hale gelmesi için taktikler veren Sargon Duran'ın ilk etapta oyunculara en ince detaylarına kadar taç çalışması yaptırdığı ortaya çıktı.
OKAN BURUK YAKIN TAKİPTE
Avusturya'da geçen futbolculuk kariyerinde taçtan çok asist yaptığını anlatan 35 yaşındaki antrenör, korner organizasyonuna benzer uygulamalar gösterdi.
Futbolcuları sık sık uyararak tutacakları yerleri de gösteren Duran'ın çalışmalarını, teknik direktör Okan Buruk da yakından takip etti.
Avusturya ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynayan Sargon Duran, kariyerini 2018'de noktaladıktan sonra teknik adamlığa başladı.
Avusturyalı futbol adamı halen Wiener Neustadt'ın yanı sıra Admira Wacker ve Sandhausen takımlarında yardımcı antrenörlük yapıyor.
SARGON DURAN KİMDİR?
Sargon Duran 31 Ocak 1987 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya gelmiştir.
UEFA A Lisansı bulunan Sargon Duran, duran top antrenörlüğü yapmaktadır.
Duran; Austria Wien, Admira Wacker, Sandhausen ve Wiener Neustadt takımlarında görev almıştır.