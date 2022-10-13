GALATASARAY HABERLERİ - Sargon Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay

Sabah'ın haberine göre; ligde henüz korner ve duran top golü bulamayan sarı-kırmızılı takımın, bu bölgede aktif hale gelmesi için taktikler veren Sargon Duran'ın ilk etapta oyunculara en ince detaylarına kadar taç çalışması yaptırdığı ortaya çıktı.