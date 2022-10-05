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Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Galatasaray'da Adana Demirspor maçı sonrası, golcülerin suskunluğu moral bozdu. Sezon başından bu yana Galatasaray'ın gol yükünü Bafe Gomis çekerken; Seferovic, Mertens, Mata, Icardi gibi isimlerin rakip fileleri istenilen seviyede havalandıramaması, o istatistikleri ortaya çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:08
Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Süper Lig'in favorilerinden Galatasaray, son hafta Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Rakibi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Adana deplasmanından 3 puan çıkartamadı.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Aslan, şimdiye kadar oynadığı lig maçlarında hücum hattında büyük sıkıntı yaşadı.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Bunun en önemli nedeni bitiricilik...

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Galatasaray, çok pozisyona girmesine rağmen az gol attı...

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 9 golde kalan Cimbom, santraforlarının formsuzluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Galatasaray, Süper Lig'de 9 gol atarken ezeli rakibi Fenerbahçe bir maçı eksik olmasına rağmen 20 gol buldu.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Beşiktaş'ta bu sayı 16 iken Trabzonspor ligde 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Süper Lig'de 8. maçların ardından gol beklentisine kıyasla en az gol atan takımların başında Galatasaray geliyor.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

15.8 gol beklentisi ile oynayan Cimbom sadece 9 gol bulabildi (-6.8).

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Galatasaray'ın ardından gol beklentisine kıyasla en az gol atan ikinci takım Ümraniyespor...

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

İstanbul ekibi 11.2 gol beklentisiyle oynarken 5 kez fileleri havalandırdı (-6).

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Gol beklentisine kıyasla en fazla gol atan takımlar ise Gaziantep ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Gaziantep, 9.1 gol beklentisiyle mücadele ederken 13 gol attı (3.9). Fenerbahçe ise 17.2 gol beklentisiyle 20 gol buldu (2.8).

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Takvim'in derlediği habere göre, Galatasaray santraforları arasında Gomis'ten başka golü olan oyuncu yok...

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Fransız yıldız 4 golle başı çekiyor.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Seferovic, Mertens ve Icardi henüz siftah yapamadı.

Galatasaray'ın golcüleri hüsrana uğrattı! Fenerbahçe detayı...

Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor.

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