Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı ve başarılı futboluyla dikkat çeken Dries Mertens, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. San Gennaro Ödülü'nü kazanmasının ardından törene video bağlantısıyla katılan Belçikalı futbolcu, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk, bugün hala bizim evimiz. Orayı ilk gördüğümüzde, bir arkadaşımın beni oraya götürdüğünü hatırlıyorum. Napoli'nin en güzel yeriydi ancak yine de restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun tadilattı. Arkadaşım bir ay beklememi söyledi. Güvendik ve her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı. Napoli'ye geri dönmesiyle ilgili soru yöneltilen Mertens, "Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorum ve Pino Daniele'nin tüm şarkılarını biliyorum; bu yüzden cevabım evet" dedi.



Dries Mertens'in +1 yıllık sözleşmesinin uzaması için 25 maça çıkması gerekiyor. 6 maçta forma giyen ve 363 dakika şans buldu.