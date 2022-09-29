Haberler Galatasaray Özlüyorum!

Özlüyorum!

Galatasaray’ın yeni transferi Mertens, İtalyan basınına konuştu. Belçikalı futbolcu, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Bir gün yeniden döneceğim" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Özlüyorum!

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı ve başarılı futboluyla dikkat çeken Dries Mertens, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. San Gennaro Ödülü'nü kazanmasının ardından törene video bağlantısıyla katılan Belçikalı futbolcu, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk, bugün hala bizim evimiz. Orayı ilk gördüğümüzde, bir arkadaşımın beni oraya götürdüğünü hatırlıyorum. Napoli'nin en güzel yeriydi ancak yine de restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun tadilattı. Arkadaşım bir ay beklememi söyledi. Güvendik ve her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı. Napoli'ye geri dönmesiyle ilgili soru yöneltilen Mertens, "Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorum ve Pino Daniele'nin tüm şarkılarını biliyorum; bu yüzden cevabım evet" dedi.


Dries Mertens'in +1 yıllık sözleşmesinin uzaması için 25 maça çıkması gerekiyor. 6 maçta forma giyen ve 363 dakika şans buldu.

DİĞER
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Evlendi, anne oldu! Üvey Baba’nın Lamia’sı Burçin Abdullah güzelliğiyle dudak uçuklattı!
Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor
İşte dev derbinin rakamları!
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Demir o isme emanet!
Şampiyonluk anketinin favorisi G.Saray!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir o isme emanet! Yusuf Demir o isme emanet! 07:44
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Şampiyon Efes Şampiyon Efes 00:37
Helal size kızlar Helal size kızlar 00:25
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! 23:24
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 23:23
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 23:22
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 23:22
Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik 23:22
Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! 23:22
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 23:21