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İşte Yusuf’un Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in yabancı statüsünde sayılması tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Başkan Dursun Özbek, "Türk statüsünde oynaması için temaslarımız devam ediyor" açıklaması yapmış ve ardından "Yusuf Demir'in TC kimlik numarası yok, daha neyi tartışıyoruz?" şeklinde eleştiriler gelmişti. Ancak aslen Trabzonlu ve anne-babası Türk olan 19 yaşındaki futbolcunun, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
İşte Yusuf’un Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in yabancı statüsünde sayılması tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Başkan Dursun Özbek, "Türk statüsünde oynaması için temaslarımız devam ediyor" açıklaması yapmış ve ardından "Yusuf Demir'in TC kimlik numarası yok, daha neyi tartışıyoruz?" şeklinde eleştiriler gelmişti. Ancak aslen Trabzonlu ve anne-babası Türk olan 19 yaşındaki futbolcunun, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olduğu ortaya çıktı. Sarı- kırmızılı taraftarlar, Fatih Karagümrük'te annesi Türk, babası Beninli olan ve Bologno doğumlu Rayyan Baniya ile Kasımpaşa'da babası Türk olan, Belçika doğumlu Mickael Tırpan'ın 'Yerli statüsü'nde sayılmasına karşın özbeöz Türk olan Yusuf'un yabancı sayılmasına tepki gösterdi.

'TÜRKÇE BİLİYORUM'
Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf, İstanbul'a ilk geldiğinde, kendisine İngilizce soru sorulması üzerine, "Abi ben Türk'üm... Türkçe biliyorum. Neden İngilizce soruyorsun" yanıtı vermişti.

MURİÇ'TEN DESTEK
TFF'nin 2015 yılında değiştirilen kuralı nedeniyle yerli statüsünde forma giyemeyen Yusuf Demir'e bir destek de Vedat Muriç'ten geldi: Yusuf Demir olayı bana çok saçma geliyor. Adam Türk oğlu Türk... Avusturya Milli Takımı'nda oynaması bence sorun teşkil etmemeli...

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