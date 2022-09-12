Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaptı.
Sarı-kırmızılılar, kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.
G.Saray ayrıca transferin son gününde sol bek transferi için girişimlerde bulundu.
Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaptı.
Sarı-kırmızılılar, kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.
G.Saray ayrıca transferin son gününde sol bek transferi için girişimlerde bulundu.
Ancak sarı-kırmızılılı yönetimin son gün hamlesinden sonuç çıkmadı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı öğrenildi.
Devre arasında Hollandalı oyuncunun yerine yabancı sol bek takviyesi yapılacağı belirtildi.
Galatasaray'ın devre arasında transferde önceliği sol bek bölgesine vereceği gelen bilgiler arasında.
Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde üç isim bulunuyor.
İşte o futbolcular:
Matias Vina (Roma)
Ballo Toure (Milan)
Omar Campos (Santos Laguna)