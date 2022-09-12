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Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Transfer döneminni son gününde dünyaca ünlü yıldız futbolcular Mauro Icardi ve Juan Mata'nın yanı sıra Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'u kadrosuna katan Galatasaray'da sol bek transferi ise direkten döndü. Sarı-kırmızılı yönetim, Van Aanholt'un yerine transfer yapmak için hamle yapsa da görüşmelerden sonuç çıkmadı. Cimbom'un sol bek mevkisi için üç ismi gündemine aldığı ve devre arasında yeniden harekete geçeceği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:46
Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaptı.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Sarı-kırmızılılar, kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

G.Saray ayrıca transferin son gününde sol bek transferi için girişimlerde bulundu.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Ancak sarı-kırmızılılı yönetimin son gün hamlesinden sonuç çıkmadı.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Devre arasında Hollandalı oyuncunun yerine yabancı sol bek takviyesi yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Galatasaray'ın devre arasında transferde önceliği sol bek bölgesine vereceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Sarı-kırmızılıların sol bek transferi için listesinde üç isim bulunuyor.

İşte o futbolcular:

Galatasaray'da sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine...

Matias Vina (Roma)

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