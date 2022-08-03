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TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha mevkisi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü. Milan ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Fransız yıldız Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak isteyen Cimbom, temaslara başladı. İtalyan devi, Galatasaray'ın gündemindeki 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:16
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Ön libero mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Galatasaray, Milan'ın orta saha oyuncusu Bakayoko ile transfer için temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

27 yaşındaki oyuncunun, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin kadro planlamasında düşünülmediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Orta saha rotasyonunu güçlü tutmak isteyen Cimbom, Bakayoko'yu İstanbul'a getirmek için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Ön libero mevkisinde forma giyen Bakayoko, merkez orta saha bölgesinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız futbolcu, Milan ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Fransız orta sahanın, İtalyan ekibinde 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Kariyerinde 290 karşılaşmada görev alan Bakayoko, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

2013 yılında Rennes A Takımı'na yükselen Fransız futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekerek 1 sene sonra 8 milyon euro bedelle Monaco'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Asıl patlamayı burada gerçekleştiren yıldız oyuncu, 2017 yılında 40 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Chelsea'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Chelsea'de bekleneni veremeyen Bakayoko, çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Son olarak İtalyan ekibi Milan'ın kadrosuna 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2 yıllık kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Sözleşmede yer alan maddede, Milan formasıyla önümüzdeki sezon 15 maçtan fazla forma giyerse opsiyon devreye girecek.

TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

MILAN OPSİYONU KULLANMAK İSTEMİYOR!
Bu bedeli ödemeyi düşünmeyen Çizme ekibinin, Bakayoko ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

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