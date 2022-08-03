TRANSFER HABERİ: Milan'dan flaş karar! Bakayoko Galatasaray'a doğru

Ön libero mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
Ön libero mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Galatasaray, Milan'ın orta saha oyuncusu Bakayoko ile transfer için temasa geçti.
27 yaşındaki oyuncunun, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin kadro planlamasında düşünülmediği kaydedildi.
Orta saha rotasyonunu güçlü tutmak isteyen Cimbom, Bakayoko'yu İstanbul'a getirmek için şartları zorlayacak.
Ön libero mevkisinde forma giyen Bakayoko, merkez orta saha bölgesinde de görev yapabiliyor.
Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız futbolcu, Milan ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştı.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde 290 karşılaşmada görev alan Bakayoko, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
2013 yılında Rennes A Takımı'na yükselen Fransız futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekerek 1 sene sonra 8 milyon euro bedelle Monaco'ya transfer oldu.
Asıl patlamayı burada gerçekleştiren yıldız oyuncu, 2017 yılında 40 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Chelsea'nin yolunu tuttu.
Chelsea'de bekleneni veremeyen Bakayoko, çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.
Son olarak İtalyan ekibi Milan'ın kadrosuna 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2 yıllık kiralandı.
Sözleşmede yer alan maddede, Milan formasıyla önümüzdeki sezon 15 maçtan fazla forma giyerse opsiyon devreye girecek.
MILAN OPSİYONU KULLANMAK İSTEMİYOR!
Bu bedeli ödemeyi düşünmeyen Çizme ekibinin, Bakayoko ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.