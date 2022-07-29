GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oldu

Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'i gündemine almıştı.

Avusturyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, genç yıldızın menajerliğini yaptığı babasının maddi istekleri nedeniyle transferden vazgeçmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; bu gelişme sonrası Florian Grillitsch'in menajer değişikliğine gittiği ifade edildi.

26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı belirtildi.

FIORENTINA'YA YAKIN

Ayrıca haberde; İtalyan ekibi Fiorentina'nın Grillitsch'in tüm şartlarını kabul ettiği ve menajer değişikliği sornası transferi bitirmeye en yakın takım olduğu öne sürüldü.