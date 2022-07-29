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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Florian Grillitsch, transferi konusunda kendisine zorluk çıkaran menajeri (aynı zamanda babası) ile yollarını ayırdı. İtalyan basını, Avusturyalı orta saha oyuncusunun, eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığını yazarken, yıldız futbolcunun Fiorentina'ya yakın olduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:28
UĞUR SARIKAYA
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oldu

Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'i gündemine almıştı.

Avusturyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, genç yıldızın menajerliğini yaptığı babasının maddi istekleri nedeniyle transferden vazgeçmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; bu gelişme sonrası Florian Grillitsch'in menajer değişikliğine gittiği ifade edildi.

26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı belirtildi.

FIORENTINA'YA YAKIN

Ayrıca haberde; İtalyan ekibi Fiorentina'nın Grillitsch'in tüm şartlarını kabul ettiği ve menajer değişikliği sornası transferi bitirmeye en yakın takım olduğu öne sürüldü.

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