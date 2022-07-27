Haberler Galatasaray Iker Casillas'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri!

Iker Casillas'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri!

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Real Madrid'in efsane isimlerinden olan Iker Casillas, Antalya'daki Real Madrid Futbol Akademisi'nde çocuklarla bir araya geldi. Casillas, Galatasaray'la ilgili de konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:55
Iker Casillas'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri!

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Antalya Serik'teki Real Madrid Futbol Akademisi'nde çocuklarla buluştu. Casillas, çocuklarla antrenmana eşlik etti. Kaleye geçen Casillas'a bütün çocuklar penaltı atışı yaptı. Daha sonra hep birlikte üzerinde Casillas yazılı yaş pasta kesildi.

DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY SÖZLERİ

Sohbet esnasında ise bir muhabirin 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa final maçını hatırlatması üzerine Iker Casillas, "2000 yılında Galatasaray, Süper Kupa'da bizi yendi. Biz de onları İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda çeyrek finalde yenmiştik" dedi.

DİĞER
Türkan Şoray'a olan aşklarını ardı ardına haykırdılar! Yıllar sonra gelen itiraflar!
Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'dan iskelede olay görüntü! Romantizm doruklara çıktı birbirlerini öpücüklere boğdular...
Kartal 20'lik yıldızı listesine ekledi!
Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da Fransız oyuncu yeniden gündemde!
Cimbom'da Harit defteri kapandı!
27 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu! 11:48
Kartal 20'lik yıldızı listesine ekledi! Kartal 20'lik yıldızı listesine ekledi! 11:45
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı izle Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı izle 11:43
Fırtına pusuda bekliyor! Rıdvan'ın imzası sonrası... Fırtına pusuda bekliyor! Rıdvan'ın imzası sonrası... 11:35
Numancia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Numancia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 11:23
Wolfsberger - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Wolfsberger - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? 11:19
Daha Eski
Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 11:16
Konyaspor 14. randevusuna çıkıyor Konyaspor 14. randevusuna çıkıyor 11:15
Başakşehir Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak Başakşehir Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak 10:58
Beşiktaş'ta sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! Beşiktaş'ta sürpriz Serdar Saatçı gelişmesi! 10:55
Casillas'tan dikkat çeken G.Saray sözleri! Casillas'tan dikkat çeken G.Saray sözleri! 10:55
F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı F.Bahçe'ye Mariano Diaz transferinde rakip çıktı 10:51