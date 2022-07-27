Iker Casillas'tan dikkat çeken Galatasaray sözleri!

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Antalya Serik'teki Real Madrid Futbol Akademisi'nde çocuklarla buluştu. Casillas, çocuklarla antrenmana eşlik etti. Kaleye geçen Casillas'a bütün çocuklar penaltı atışı yaptı. Daha sonra hep birlikte üzerinde Casillas yazılı yaş pasta kesildi.

DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY SÖZLERİ

Sohbet esnasında ise bir muhabirin 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa final maçını hatırlatması üzerine Iker Casillas, "2000 yılında Galatasaray, Süper Kupa'da bizi yendi. Biz de onları İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda çeyrek finalde yenmiştik" dedi.