GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

Şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Fransız ekibi, transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Schalke 04'de top koşturan Amine Harit, yeniden Marsilya formasını giyebilir.
Şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Fransız ekibi, transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Schalke 04'de top koşturan Amine Harit, yeniden Marsilya formasını giyebilir.
A Spor'dan Bora Salgın'ın Fransız basınından derlediği habere göre, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Faslı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak için Schalke 04 ile görüşmelere başladığını duyurdu.
SCHALKE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU!
Haberde Schalke'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Marsilya'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
Marsilya'nın Harit'i kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.
KULÜBÜ AYRILMASINI BEKLİYOR
Harit'in formasını giydiği Schalke'nin yöneticileri, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti.
On numara pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki yıldızın Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
AMINE HARIT KİMDİR?
18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı.
A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı.
5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Amine Harit geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giymişti.