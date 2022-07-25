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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın on numara transferi için listesinde ilk sırada Amine Harit yer alıyordu. Sarı-kırmızılılar girişimlerde bulunduğu yıldız futbolcuiçin flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını Faslı futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:58
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu
Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getiren Marsilya, transferde atağa geçti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

Şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağlayan Fransız ekibi, transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Schalke 04'de top koşturan Amine Harit, yeniden Marsilya formasını giyebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

A Spor'dan Bora Salgın'ın Fransız basınından derlediği habere göre, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Faslı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak için Schalke 04 ile görüşmelere başladığını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

SCHALKE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU!

Haberde Schalke'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Marsilya'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

Marsilya'nın Harit'i kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

KULÜBÜ AYRILMASINI BEKLİYOR

Harit'in formasını giydiği Schalke'nin yöneticileri, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

On numara pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki yıldızın Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

AMINE HARIT KİMDİR?

18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un istediği Amine Harit'in yeni adresi belli oldu

5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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