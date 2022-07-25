Etkileyici bir golcü!

Gomis,Mostafa Mohamed hakkında Fransız basınına konuştu: "Nantes güzel bir işin kokusunu aldı. Mostafa Mohamed'in kalitesi, kaleye yaklaştıkça daha çok artıyor. Toplara sert vuruşlar yapabilir. Savunmayı aşmayı bilir. Gücü, baskısı, presi üst düzeydir. Çok etkileyici bir golcüdür."
Gomis,Mostafa Mohamed hakkında Fransız basınına konuştu: "Nantes güzel bir işin kokusunu aldı. Mostafa Mohamed'in kalitesi, kaleye yaklaştıkça daha çok artıyor. Toplara sert vuruşlar yapabilir. Savunmayı aşmayı bilir. Gücü, baskısı, presi üst düzeydir. Çok etkileyici bir golcüdür."