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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Galatasaray transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni transferleri sezon öncesine yetiştirmek. Okan Buruk'un özellikle istediği orta saha transferi için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim yıldız oyuncuya kancayı attı. İspanyol basınına göre orta saha oyuncusu Denis Suarez ile ilgilenen sarı kırmızılılar oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 10:23
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Yönetime transfer listesini sunan Buruk, orta saha bölgesine acil takviye istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

İspanyol basını AS'a göre, Galatasaray Denis Suarez ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Suarez'in menajeri Oscar Grau, Galatasaray ile temaslarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Galatasaray'ın önceliği Evander olsa da Suarez için sarı kırmızılı yönetim girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya LaLiga'da 38 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

İspanyol orta saha 2021-2022 sezonunda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Barcelona forması ile kupalar kazanan Suarez, 71 kez Katalan ekinin formasını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Denis Suarez Mancester City, Barcelona, Arsenal , Villareal, ve Celta Vigo formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Suarez'in İspanyol ekibinde 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

Orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

DENIS SUAREZ KİMDİR?
Celta de Vigo takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Denis Suarez, 06 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan Denis Suarez bombası!

176 cm boyunda ve 69 kilo olan Denis Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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