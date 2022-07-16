Haberler Galatasaray ⚽GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE | | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE | | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampta sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına Çekya ekibi Sigma Olomouc ile çıkacak. Sturm Graz ve Mol Vidi maçlarından yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Sigma Olomouc'a karşı vereceği mücadeleyi kazanarak maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:10
⚽GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE | | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak.

İlk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, Çekya ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

GS YOUTUBE KANALINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! 3 milyon Euro...
Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer oyuncuya kaldı...
Flaş transfer sözleri! "Teklif aldım"
Kartal'dan transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler
Aslan'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk onay verdi
PİKA SENDROMU NEDİR? | Pika sendromu belirtileri neler, neden olur? Pika sendromunun tedavisi var mı? Besin olmayan maddeleri yiyenler dikkat!
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
ZOR ÖLÜM 4 KONUSU NEDİR?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE ⚽GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE 12:49
📺TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE 📺TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE 12:38
🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE 🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE 12:30
OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman? OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman? 12:25
Flaş transfer sözleri! "Teklif aldım" Flaş transfer sözleri! "Teklif aldım" 12:02
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor 11:44
Daha Eski
Marsilya - Norwich maçı ne zaman? Marsilya - Norwich maçı ne zaman? 11:23
Kartal'dan transfer harekatı! Kartal'dan transfer harekatı! 11:15
İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam 11:12
Leipzig - Southampton maçı ne zaman? Leipzig - Southampton maçı ne zaman? 11:00
Tottenham - Sevilla maçı ne zaman? Tottenham - Sevilla maçı ne zaman? 10:23
Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler 10:21