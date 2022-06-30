Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü!

Yeni sezona Okan Buruk ile giriş yapan sarı kırmızılılarda iç transfer harekatı devam ediyor. Kiralıktan dönen oyuncular bir bir netleşirken Arabistan ekibi Al Taawon, Cristian Luyindama'ya teşekkür mesajı yayınladı. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayan Al Taawon ekibi oyuncuyu Galatasaray'a geri gönderdi. Luyindamanın Arabistan temsilcisine 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Bonservisi Galatasaray'da olan 28 yaşındaki Demokratik Kongo'lu stoperin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Al Taawon kulübünden teşekkür mesajı