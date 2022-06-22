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Galatasaray'daOkan Buruk için imza günü belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Torrent ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 21:32
Galatasaray'daOkan Buruk için imza günü belli oldu
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oluyor.

Sarı-kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı ve Fransa'dan İstanbul'a gelen genç teknik adam, resmi sözleşmeye imza atacak.

Okan Buruk, cuma günü Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.
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