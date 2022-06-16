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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim süreci geride kalırken yeni yönetimle birlikte gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-kırmızılılar beklentilerin altında kaldığı bir sezonu geride bırakırken gelecek sezon adına elini sıkı tutmak istiyor. Transferde genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın son olarak Nijeryalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 20:02 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 20:06
BURAKHAN BERKAN ACAR
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da seçim süreci bittikten sonra gelecek sezon adına yeni yönetimin önderliğinde kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Geride bıraktığımız sezonda Fatih Terim yönetiminde lige başlayan sarı-kırmızılılar, kötü gidişatın ardından tecrübeli hocayla yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Aslan, 68 yaşındaki teknik adamın yerine Domenec Torrent ile anlaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

İspanyol teknik direktörle de inişli-çıkışlı bir dönemi geride bırakan Galatasaray'da eleştiri okları teknik ekip ve dönemin yönetimine çevrilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Kötü gidişat bir türlü sonlanmayınca Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş ve camia da seçim kararı alınmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

11 Haziran günü yapılan seçimlerde 36. Dönem Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Özbek, seçimlerde 2208 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Dursun Özbek ve yönetimi göreve gelir gelmez transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Geride bıraktığımız sezonda yaşanılan sıkıntıları gelecek adına tekrardan yaşamamak için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transfer döneminde elini çabuk tutmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Kadro yapılanması kapsamında öncelikleri kadro iskeletini korumak olan Galatasaray'ın, genç oyunculara yönelip gelecekte satışlarından bonservis geliri elde etmek olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Son olarak sarı-kırmızılıların Nijeryalı genç futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Sports 247 adlı sitede yer alan bilgiye göre Galatasaray'ın, David Akpan Ankeye'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

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