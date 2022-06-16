GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da seçim süreci bittikten sonra gelecek sezon adına yeni yönetimin önderliğinde kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor.
Galatasaray'da seçim süreci bittikten sonra gelecek sezon adına yeni yönetimin önderliğinde kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor.
Geride bıraktığımız sezonda Fatih Terim yönetiminde lige başlayan sarı-kırmızılılar, kötü gidişatın ardından tecrübeli hocayla yollarını ayırmıştı.
Aslan, 68 yaşındaki teknik adamın yerine Domenec Torrent ile anlaşmıştı.
İspanyol teknik direktörle de inişli-çıkışlı bir dönemi geride bırakan Galatasaray'da eleştiri okları teknik ekip ve dönemin yönetimine çevrilmişti.
Kötü gidişat bir türlü sonlanmayınca Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş ve camia da seçim kararı alınmıştı.
11 Haziran günü yapılan seçimlerde 36. Dönem Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.
Özbek, seçimlerde 2208 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Dursun Özbek ve yönetimi göreve gelir gelmez transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.
Geride bıraktığımız sezonda yaşanılan sıkıntıları gelecek adına tekrardan yaşamamak için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transfer döneminde elini çabuk tutmak istiyor.
Kadro yapılanması kapsamında öncelikleri kadro iskeletini korumak olan Galatasaray'ın, genç oyunculara yönelip gelecekte satışlarından bonservis geliri elde etmek olduğu belirtildi.
Son olarak sarı-kırmızılıların Nijeryalı genç futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi.
Sports 247 adlı sitede yer alan bilgiye göre Galatasaray'ın, David Akpan Ankeye'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
20 yaşındaki futbolcu ile Club Brugge'un da ilgilendiği öne sürüldü.
Belçika ekibinin oyuncu için 250.000 Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi.
Kanat bölgesinde oynayan futbolcu, geçtiğimiz sezon 10 maçta görev aldı.