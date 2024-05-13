Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 13 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 13 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 13 Mayıs Pazartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 07:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 13 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 13 MAYIS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 13 Mayıs Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

13 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Türk Telekom
Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı"
DİĞER
Şarkıcı Zeliha Sunal’a üvey kızından şok suçlama! “Kardeşim doğa kayıp umarım hayattadır”
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler Ankara'ya çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı"
G.Saray'dan F.Bahçelileri kızdıracak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs 07:34
Derbiye eksiksiz gidecek Derbiye eksiksiz gidecek 00:52
PSG evinde mağlup PSG evinde mağlup 00:21
Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı" Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı" 00:21
PSG evinde mağlup PSG evinde mağlup 00:16
Flaş Beşiktaş yorumu! "Antrenman havasında oynuyor" Flaş Beşiktaş yorumu! "Antrenman havasında oynuyor" 00:07
Daha Eski
Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı" Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı" 23:56
G.Saray'ın yediği 2. golde faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın yediği 2. golde faul var mı? Toroğlu yorumladı 23:37
Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi? Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi? 23:37
Gol öncesi elle oynama var mı? Toroğlu yorumladı Gol öncesi elle oynama var mı? Toroğlu yorumladı 23:37
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması 23:37
F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı 23:37