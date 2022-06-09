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Ilıcalı peşinde

İngiltere'de Hull Live'in iddiasına göre Acun Ilıcalı'nın takımının asıl gözdesi Fulham'ın Premier Lig'e çıkmasında önemli payı olan Jean Michael Seri... Son dönemde Galatasaray'ın da yeniden takıma katmak istediği iddia edilen Fildişili oyuncu için Hull City'nin Seri'nin menajeriyle ön görüşmeleri tamamladığı ve transfer açıklamasının çok yakında resmiyet kazanacağı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ilıcalı peşinde
İngiltere'de Hull Live'in iddiasına göre Acun Ilıcalı'nın takımının asıl gözdesi Fulham'ın Premier Lig'e çıkmasında önemli payı olan Jean Michael Seri... Son dönemde Galatasaray'ın da yeniden takıma katmak istediği iddia edilen Fildişili oyuncu için Hull City'nin Seri'nin menajeriyle ön görüşmeleri tamamladığı ve transfer açıklamasının çok yakında resmiyet kazanacağı iddia edildi.
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