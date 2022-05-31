Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de taraftarlarını bu sezon hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, başkanlık seçimine odaklandı. Sarı-kırmızılıların iki başkan adayı da transfer çalışmalarına start verdi. Adayların dünyaca ünlü futbolcu Javi Martinez'i gündemlerine aldıkları bildirildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:05
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da transfer operasyonuna start verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, iki aday da transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Takımın eksik kaldığı bölgeleri belirleyen adayların transfer listelerini oluşturduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Başkanlık için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aynı isimlerin peşinde olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Özellikle Umut Bozok ve Kazımcan Karataş için çalışmalarını sürdüren kurmayların son hedefi ise dünyaca ünlü bir isim...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Yeni Asır'da yer alan habere göre hedefte orta saha oyuncusu Javi Martinez var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Son iki sezondur Katar SC'de forma giyen yıldız ismin sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Katar'da mutlu olmadığı öne sürülen futbolcunun da yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Futbola Athletic Bilbao'da başlayan ve sonrasında uzun yıllar boyunca Alman devi Bayern Münih'te forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Yıldız isim son iki sezondur Katar'da top koşturuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

532 MAÇTA 47 GOL

Kariyerinde 532 maçta forma giyen Martinez, 47 gol 13 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Javi Martinez, 8 kez de İspanya Milli Takım formasını terletti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler...
Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk...
MÜZEKART NASIL ALINIR?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
NOROVİRÜS NEDİR? | Norovirüs belirtileri nedir, nasıl tedavi edilir? Norovirüs bulaşıcı mı, nasıl önlenir? Karın ağrısı deyip geçmeyin!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 14:19
PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! 14:13
İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... 14:05
Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... 11:59
aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! 11:50
Kahn'dan Lewa'ya uyarı! "Farkına varması lazım" Kahn'dan Lewa'ya uyarı! "Farkına varması lazım" 11:48
Daha Eski
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için... Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için... 11:35
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:09
Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi 09:50
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 09:47
F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi 09:08
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme 08:24