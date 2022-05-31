GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da transfer operasyonuna start verildi.
Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da transfer operasyonuna start verildi.
Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, iki aday da transfer çalışmalarına başladı.
Takımın eksik kaldığı bölgeleri belirleyen adayların transfer listelerini oluşturduğu öğrenildi.
Başkanlık için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aynı isimlerin peşinde olduğu iddia edildi.
Özellikle Umut Bozok ve Kazımcan Karataş için çalışmalarını sürdüren kurmayların son hedefi ise dünyaca ünlü bir isim...
Yeni Asır'da yer alan habere göre hedefte orta saha oyuncusu Javi Martinez var.
Son iki sezondur Katar SC'de forma giyen yıldız ismin sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek.
Katar'da mutlu olmadığı öne sürülen futbolcunun da yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi.
Futbola Athletic Bilbao'da başlayan ve sonrasında uzun yıllar boyunca Alman devi Bayern Münih'te forma giydi.
Yıldız isim son iki sezondur Katar'da top koşturuyor.
532 MAÇTA 47 GOL
Kariyerinde 532 maçta forma giyen Martinez, 47 gol 13 asistlik performans gösterdi.
Javi Martinez, 8 kez de İspanya Milli Takım formasını terletti.
33 yaşındaki futbolcunun yarışmacı bir takıma imza atarak kariyerini orada bitirmek istediği öğrenildi.
Kurmaylar seçim sonrası hemen harekete geçecek.
Martinez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro...