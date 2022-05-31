GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da gündem Javi Martinez!

Başkanlık için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aynı isimlerin peşinde olduğu iddia edildi.

Özellikle Umut Bozok ve Kazımcan Karataş için çalışmalarını sürdüren kurmayların son hedefi ise dünyaca ünlü bir isim...