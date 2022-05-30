Haberler Galatasaray Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Bir yandan başkanlık seçimleriyle ilgilenen Galatasaray'da diğer yandan da transfer için çalışma yürütülüyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde projelerını kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Her iki başkan da, Galatasaray'da koltuğa oturur oturmaz önemli bir mesele ile karşı karşıya kalacak; Mostafa Mohamed'in bonservisi. Galatasaray, Mohamed'in bonservisini henüz Zamalek kulübüne ödemezken, Mısır ekibine yakın bir kaynak, sürpriz gelişmeyi açıkladı. Buna göre Galatasaray'a, ihtar çekilecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:49
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Galatasaray, bir yandan başkanlık seçimleri ile ilgilenirken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Sarı kırmızılılarda iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, koltuğa oturmaları halinde hem teknik direktörlerini, hemde transfer hamlelerini netleştirdi.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Bununla beraber Galatasaray'ı Mostafa Mohamed konusunda kötü günler bekliyor.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Şu sıralar mali olarak zor günler geçirdiği bilinen Cimbom'a, Mısır'dan önemli bir haber geldi.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisi için anlaşmaya varıldığını geçtiğimiz kış transfer sezonunda açıklamıştı.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

İŞTE O KAP AÇIKLAMASI
"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

ZAMALEK İHTARA HAZIRLANIYOR
Bununla beraber Galatasaray'a Zamalek'ten kötü haber geldi. Mısır temsilcisinin yetkilisi, yaptığı açıklamada Galatasaray'a ihtar göndereceklerini açıkladı.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

İşte o sözler...

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

"Mostafa Mohamed'in transfer bedelini göndermeleri için, net bir tarih talep edeceğiz. Galatasaray'a bir ihtar mektubu hazırlıyoruz.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre, önümüzdeki Temmuz ayının ilk günü, 4 milyon dolar bize ödenmek zorunda.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Kulübümüzün, Türk kulübünden anlaşmaya sadık kalmaları için ve haklarımızı korumak için, önceden tedbir alma kararı aldık.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Anlaşmaya bağlıyız ve kesinlikle, ödemeyi taksite döndürmeyeceğiz. Bu konuyu gündeme almayacağız.

Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Galatasaray kulübü, sözleşmeya bağlı kalmazsa yasal işlem başlatılacaktır."

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