Zamalek'ten Galatasaray'a Mostafa Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."