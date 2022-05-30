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Son dakika spor haberleri: Ergin Ataman Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan özür diledi!

Son dakika spor haberleri... Basketbol Süper Lig play-off'larında Anadolu Efes'le karşılaşan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, maç oynanırken salonu terk etmişti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan özür açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:50
Son dakika spor haberleri: Ergin Ataman Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan özür diledi!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Nef ile dün oynadıkları karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi ikinci maçında dün Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef'i konuk ederken, maç sırasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas maçı terk etmiş, Galatasaraylı taraftarların bir bölümü ise salondan çıkartılmıştı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu konularla ilgili bir açıklama yaptı.

Burak Elmas'ın salonu terk etmesiyle ilgili görüş bildiren Ataman, şöyle konuştu:

Efes maçlarında saha içi ön koltukların tamamı sezonluk kombinedir. Buna rağmen kombine sahiplerinden rica edilip başkan ve eşine 2 kişilik yer, çocukları için de tam karşılarında benim kombinelerimin olduğu ve Galatasaraylı misafirlerimin oturduğu Cem Kınay ve Ömer Mısırlı'nın yanında yer verilmiş ancak başkan birlikte oturma ısrarı nedeniyle federasyon koltukları da dolu olduğu için salondan ayrılmış. Kaldı ki 2 kulüp maçlardan önce loca tahsisi konusunda anlaşmış ve kendilerine zaten loca da tahsis edilmişti. Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum.

"GALATASARAYLI TARAFTARLARIN ÇIKARTILMASI..."

Galatasaraylı taraftarların salondan çıkartılması konusuna değinen Ergin Ataman, şunları dile getirdi:

Saha güvenlik görevlileri de Anadolu Efes ve Galatasaray'ın Sinan Erdem Spor Salonu'nda ortak kullandığı şirket. Galatasaraylı taraftarların çıkartılması konusu ise tamamen bizim dışımızda, emniyetin var olan deplasman yasağının uygulanmasıdır. Ayrıca birinci maçta Efes'in iyi niyetli şekilde Galatasaraylı sporcuların aileleri için tahsis ettiği yere de Galatasaraylı yöneticiler tarafından 40-50 kişilik taraftar doldurulmuş, oradan tezahürat yapılmış ve yine emniyet müdahale etmek zorunda kalmıştı.

"Bu yaratılan yaygara ile ne yapılmaya çalışıldığını anlamıyorum" diyen deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Yarın başlayacak olan Galatasaray iç saha maçları için tansiyon yaratılmaya çalışılıyorsa, buna hiç gerek yok. Zaten Galatasaray taraftarı her bulunduğu ortamda geçmişte ve bugün en ağır atmosferi yaratmıştır. Maçtan sonra oğlum Sarp ile birlikteyken Sinan Erdem Spor Salonu otopark çıkışında 25-30 kişilik bir taraftar grubunun sözlü taciz ve saldırısına uğradığımda buna karşılık vermiş olsam, şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ancak biz her spor adamına düşen görev gibi bu durumlarda ortamı alevlendirmek değil, saygın bir şekilde spor yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm Avrupa bugün Anadolu Efes takımını ve Türk basketbolunu konuşurken, en büyük dost tarafından bu algının yaratılmasına çok üzüldüm.

"BAĞIMIZ KİMSE TARAFINDAN KOPARTILAMAZ"

Başkan Burak Elmas'ın salonu terk etmesi konusuna bir kez daha değinen Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

Ayrıca değerli başkanımız keşke bu duyarlılığı, ocak ayında HaberTürk'te programa çıktığında, başta kendisini ve mevkisini, Biz Galatasaray taraftarlarını rencide eden tanıtıma da tepki gösterip programı terk edip aynı hassasiyeti gösterebilseydi. Yine de kendisine karşı dün bazı görevlilerin anında çözüm üretememeleri nedeniyle bir yanlış yapıldıysa, ben Efes takımının başantrenörü olarak özür diliyorum. Bizler dostuz ve aile içinde her sorunu çözecek sevgi bağımız kimse tarafından kopartılamaz. Avrupa şampiyonluğu yolunda bize gönülden destek veren tüm Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarlarına da bir kez daha teşekkür ediyorum.

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