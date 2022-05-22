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Kerem gidiyor mu?

Kerem, “Bir futbolcu için G.Saray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Kerem gidiyor mu?

Kerem, "Bir futbolcu için G.Saray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" dedi.

ÇALIŞIP, ÇABALADIK AMA...
"Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık" diyerek sözlerine başlayan Kerem, "Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" ifadesini kullandı. Lyon'un Kerem'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddialarının ardından gelen bu açıklama 'Veda' olarak yorumlandı.

SİHİRBAZ
Bu sezon takımının ayakta kalmasını sağlayan ve Harry Potter sevinci ile büyük sempati toplayan Kerem Aktürkoğlu (10 gol / 5 asist), Lukas Podolski'den (13 gol / 8 asist) bu yana Galatasaray formasıyla hem en fazla gol atan hem de en fazla asist yapan ilk oyuncu oldu.

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