Galatasaray'ın yıldızından videolu veda! Muslera katıldı ve...

Senin gibi bir oyuncuyla aynı sahayı paylaşmak bir onurdu. Umarım önümüzdeki sezon da seni buralarda görebilirim." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: BABEL'İ HERKES SEVER

Daha sonra videoda Kerem Aktürkoğlu ile konuşan Babel, "Bugün benim son maçım, kontratım sona eriyor. Bakalım yeni başkan beni sevecek mi?" diyen Babel, Kerem'den "Herkes seni sever. 2 yıl seninle birlikte oynadık ve senden çok şey öğrendim. Her şey için teşekkür ederim." cevabını aldı.