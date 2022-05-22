Galatasaray'ın yıldızından videolu veda! Muslera katıldı ve...

Galatasaray büyük umutlarla başladığı sezonda umduğunu bulamadı.
Galatasaray büyük umutlarla başladığı sezonda umduğunu bulamadı.
Üst üste yaşanan kayıplarla Süper Lig'de zirveden kopan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'na da erken veda etti.
Burak Elmas yönetiminin takımın başına getirdiği İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime gidecek olan Cimbom'da yeni sezon planlaması büyük önem taşıyor.
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun kıyasıya bir yarışa gireceği seçim sonrasında operasyon için düğmeye basılacak.
Yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılılarda yapılacak ilk iş teknik direktör değişikliği olacak.
Hangi başkan adayı koltuğa oturursa Torrent ile sözleşme feshine gidilecek.
İspanyol hocayla yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam açıklanacak.
Galatasaray'da oluşturulacak kadro mühendisliği de büyük önem taşıyor.
Sezon başında yapılan transferlerden istediği verimi alamayan Cimbom, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Öte yandan sözleşmesi bitecek oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren futbolculardan biri olan Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.
Deneyimli hücuım oyuncusu YouTube kanalında yayınladığı video ile sarı-kırmızılılara veda etti.
İLK OLARAK VAN AANHOLT İLE KONUŞTU!
İlk olarak videoda Patrick van Aanholt ile konuşan Babel, takım arkadaşına "İlk sezonun nasıl geçti?" ve "Benimle çalışmak nasıl bir histi?" sorularını yöneltti.
Babel'in vatandaşı van Aanholt ise cevap olarak, "İlk sezonum keyifli geçti. Yeni bir lige gelmek her zaman zor olmuştur ancak sen, Halil ve Ömer ile aynı dili konuştuğumuz için kısa sürede alıştım.
Senin gibi bir oyuncuyla aynı sahayı paylaşmak bir onurdu. Umarım önümüzdeki sezon da seni buralarda görebilirim." dedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU: BABEL'İ HERKES SEVER
Daha sonra videoda Kerem Aktürkoğlu ile konuşan Babel, "Bugün benim son maçım, kontratım sona eriyor. Bakalım yeni başkan beni sevecek mi?" diyen Babel, Kerem'den "Herkes seni sever. 2 yıl seninle birlikte oynadık ve senden çok şey öğrendim. Her şey için teşekkür ederim." cevabını aldı.
Buna karşılık Babel, "Kendini çok iyi geliştirdin. Henüz olman gereken yerde değilsin ancak o potansiyelin var. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
Videonun ileriki kısmında bir arkadaşına NEF Stadyumu'ndaki atmosferi soran Babel, "Çok fazla spor organizasyonuna gittim, hatta SuperBowl'a bile gittim ancak hiçbiri Galatasaray Stadı'ndaki gürültüyü duymadım. İnanılmaz bir enerji yaratıyorlar." cevabını aldı.
MUSLERA'DAN ESPRİLİ YANIT
Daha sonra takım kaptanı Fernando Muslera'nın kendisi hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteyen Babel, Muslera'dan "Seni özleyeceğim dostum. Ya da belki özlemem, antrenmandan sonra karar vereceğim." şeklinde esprili bir yanıt aldı.
ÖMER BAYRAM: BU SEZONU UNUTMALIYIZ
Son olarak takımdaki en yakın arkadaşlarından Ömer Bayram'dan sezon hakkında bir değerlendirme isteyen Babel, Ömer'den "Lanetli bir sezondu. Bir an önce bu sezonu unutup yeni sezona hazırlanmalıyız.
Bu sezonun son antrenmanın seninle yaptığımız son antrenman olmamasını diliyorum.
Seninle çalışmak çok keyifliydi ve senin hakkında en iyi dileklerimi sunuyorum, çünkü hak ediyorsun." cevabını aldı.
BABEL'DEN TARAFTARA VEDA
Videonun sonunda özel olarak Galatasaray taraftarlarına seslenen Babel, "Sizlere bu video ile teşekkür etmek istedim. Bana şu ana kadar verdiğiniz her şey için teşekkür ederim.
Son birkaç yılın bizim için kolay olmadığının farkındayım ancak her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı bilmenizi isterim.
Umarım tekrar görüşürüz. Herkese hayatında başarılar dilerim." diyerek videoyu sonlandırdı.