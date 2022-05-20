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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanacak. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında yapılacak seçimde adayların teknik direktör konusunda tutumları da merak ediliyor. Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek'in Fatih Terim hamlesine Zinedine Zidane hamlesi ile yanıt vermek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek. Dursun Özbek seçime Metin Öztürk ile birlikte girme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Galatasaray Divan Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022 Galatsaray başkanlık seçimine 2019 olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan isimlerin giremeyeceği kararını aldı. Böylece, Albayrak gibi isimler seçimde yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

ÖZBEK - HAMAMCIOĞLU GÖRÜŞMÜŞTÜ

Pazar günü Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasındaki görüşmede Özbek, "Benim başkanlığımda listeme girin." teklifinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Hamamcıoğlu ise "Ben niye giriyorum siz girin benim listeme biz iki senedir hazırlanıyoruz." cevabını verdi. İki taraf sonrasında tamamen uzaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

HAMAMCIOĞLU'NA SERZENİŞTE BULUNDU

Özbek çevresindekilere "Geçen sene Les Ottamans'ta Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'na birleşin dediğimizde Eşref Hamamcıoğlu, 'Benim kıdemim daha yüksek o benim ikinci başkanım olsun.' diyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Şimdi bana, 'Sen benim altımda gir.' nasıl der." şeklinde serzenişte bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

İki tarafın da birinci adam olma noktasında haklı gerekçeleri var.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Birinci adam olma ısrarında Eşref Hamamcıoğlu iki senedir hazırlık çalışmalarını gerekçe gösteriyor ve sonuç itibarıyla bu kulübe 3 yıl divan başkanlığı yaptı. Kulübün en üst kurulu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

ÖZBEK'İN KOZU TERİM

Metin Öztürk'ü saflarına katarak büyük güç kazanan Dursun Özbek'in en büyük kozlarından birisi de Fatih Terim...

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Özbek'in seçilmesi ve şartlarda anlaşmaları halinde efsanevi hocayı yeniden takımın başına getirmesi gündemde...

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Bu durum Özbek'i favori haline getirirken gölgede kalan Eşref Hamamcıoğlu da camiayı etkilemek için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

ZIDANE HAMLESİ GELDİ

Hamamcıoğlu, Terim'i unutturacak dünya çapında bir teknik direktörle görüşülmesini istedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Bunun üzerine, daha önce Rudi Garcia ve Breitenreiter'le görüştüğü iddia edilen Cenk Ergün'ün çıtayı yükselttiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Ergün'ün Zinedine Zidane'dan randevu aldığı, Galatasaray konusundaki fikirlerini almak için Fransız teknik adamla bir araya geleceği iddia edildi.

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