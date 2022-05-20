GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'e karşı Zinedine Zidane

Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.
Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek. Dursun Özbek seçime Metin Öztürk ile birlikte girme kararı aldı.
Galatasaray Divan Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022 Galatsaray başkanlık seçimine 2019 olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan isimlerin giremeyeceği kararını aldı. Böylece, Albayrak gibi isimler seçimde yer alamayacak.
ÖZBEK - HAMAMCIOĞLU GÖRÜŞMÜŞTÜ
Pazar günü Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasındaki görüşmede Özbek, "Benim başkanlığımda listeme girin." teklifinde bulundu.
Hamamcıoğlu ise "Ben niye giriyorum siz girin benim listeme biz iki senedir hazırlanıyoruz." cevabını verdi. İki taraf sonrasında tamamen uzaklaştı.
HAMAMCIOĞLU'NA SERZENİŞTE BULUNDU
Özbek çevresindekilere "Geçen sene Les Ottamans'ta Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'na birleşin dediğimizde Eşref Hamamcıoğlu, 'Benim kıdemim daha yüksek o benim ikinci başkanım olsun.' diyordu.
Şimdi bana, 'Sen benim altımda gir.' nasıl der." şeklinde serzenişte bulundu.
İki tarafın da birinci adam olma noktasında haklı gerekçeleri var.
Birinci adam olma ısrarında Eşref Hamamcıoğlu iki senedir hazırlık çalışmalarını gerekçe gösteriyor ve sonuç itibarıyla bu kulübe 3 yıl divan başkanlığı yaptı. Kulübün en üst kurulu.
ÖZBEK'İN KOZU TERİM
Metin Öztürk'ü saflarına katarak büyük güç kazanan Dursun Özbek'in en büyük kozlarından birisi de Fatih Terim...
Özbek'in seçilmesi ve şartlarda anlaşmaları halinde efsanevi hocayı yeniden takımın başına getirmesi gündemde...
Bu durum Özbek'i favori haline getirirken gölgede kalan Eşref Hamamcıoğlu da camiayı etkilemek için kolları sıvadı.
ZIDANE HAMLESİ GELDİ
Hamamcıoğlu, Terim'i unutturacak dünya çapında bir teknik direktörle görüşülmesini istedi.
Bunun üzerine, daha önce Rudi Garcia ve Breitenreiter'le görüştüğü iddia edilen Cenk Ergün'ün çıtayı yükselttiği öğrenildi.
Ergün'ün Zinedine Zidane'dan randevu aldığı, Galatasaray konusundaki fikirlerini almak için Fransız teknik adamla bir araya geleceği iddia edildi.