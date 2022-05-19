Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlukarşısında favori olarak görülüyor.
Güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:
1- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.