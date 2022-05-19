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Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkan adaylarından Metin Öztürk, Dursun Özbek'le birleşme kararı alırken, bu gelişme camiada bomba etkisi yarattı. Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek ise kolları sıvadı. Özbek'in 5 milyarlık liralık dev bir proje hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Daha önce başkanlığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından süpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlukarşısında favori olarak görülüyor.



Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

Güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:


Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

1- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

2 - "Galatasaray'ı kurtarmalıyız" diyen Dursun Özbek'in çağrısına, Eşref Hamamcıoğlu ile yollarını ayıran Cemal Özgörkey olumlu karşılık verdi.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

3- Camiada herkesin sevdiği ve potansiyel başkan olarak görülen Erden Timur da 11 Haziran'daki seçimde sadece Dursun Özbek'in çatısı altında aktif rol alacağını söyledi.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

4- Özgörkey ve Timur'dan sonraki hamle Metin Öztürk oldu. Öztürk, kendisine yapılan birleşme önerisini kabul etti ve kendi ekibinden Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ile İsmail Sarıkaya'yı bu yeni oluşuma dahil etti.



Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

5- GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da Özbek'in listesinde yer alması bekleniyor.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

6- MEVCUT sportif direktör Sensibile'nin Özbek başkan seçilirse devam etme ihtimali bulunuyor. Onun transfer raporu dikkate alınacak.

Galatasaray sil baştan! Dursun Özbek'ten 5 milyarlık proje

7- Fatih Terim isminin Sportif A.Ş.'de düşünülmesi söz konusu.

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