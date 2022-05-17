Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Gündüz Kılıç için anma mesajı!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Gündüz Kılıç için anma mesajı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılıların unutulmaz isimlerinden olan Gündüz Kılıç'ın 42. vefat yıl dönümü sebebiyle anma mesajı paylaştı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:46
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Gündüz Kılıç için anma mesajı!

Galatasaray Kulübü, unutulmaz futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 42. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Baba Gündüz" olarak anılan ve kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç hakkında bilgi verildi.

Mesajda, "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan, kulübümüzün efsanevi isimlerden biri olan Gündüz Kılıç, tam 42 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı ölümünün 42. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk'ten olay sözler!
Milyonlarca üretilip dünyaya satılıyor! Talebe yetişemiyorlar! Güzellikten tutun her şeye faydası var
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Transferde Jesus detayı
F.Bahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? Lugano açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Babel'den sözleşme açıklaması! "G.Saray..."
G.Saray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim F.Bahçe'ye
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer kapışması! Süper Lig'den 4 takım... Transfer kapışması! Süper Lig'den 4 takım... 12:29
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11:49
G.Saray'dan 'Baba Gündüz' için anma mesajı! G.Saray'dan 'Baba Gündüz' için anma mesajı! 11:44
Flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..." Flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..." 11:42
İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta? İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 11:31
Fethiyespor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fethiyespor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? 11:23
Daha Eski
Babel'den sözleşme açıklaması! "G.Saray..." Babel'den sözleşme açıklaması! "G.Saray..." 11:21
Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman? Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman? 11:06
G.Saray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim F.Bahçe'ye G.Saray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim F.Bahçe'ye 11:06
Kütahyaspor - Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kütahyaspor - Hopaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Kütahyaspor - Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kütahyaspor - Hopaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 10:57
F.Bahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? Lugano açıkladı! F.Bahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? Lugano açıkladı! 10:56
Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman? Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman? 10:41