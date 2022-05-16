Torrent'ten Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Ben 20 kişilik bir takım istiyorum. 3-4 kişi akademiden olsun istiyorum. Bu hafta son maçımızı yapacağız bu sezon için. Tüm takımlar gibi biz de tatil geçireceğiz. Bizim 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama ondan sonra tabii ki de yeni başkanın kararına saygı duyarız. Saygı duyarız yeni bir projeyle gelme isteklerine, normaldir. Ama mutlaka ki bizimle de konuşmak isteyeceklerdir. Bizim sadece 1 sene değil, 3 sene kalma isteğimiz var. Ben zaten bir süre İstanbul'da yaşamaya devam edeceğim çünkü şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile bir Galatasaray taraftarı olacağım" diye konuştu.

"YUNUS'UN ADANA'DA NE İŞİ VAR BİLMİYORUM" Yunus Akgün'ün performansıyla ilgili gelen soruya Torrent, "Maçtan sonra Yunus'la konuştum. Bayıldığım bir oyuncu, Adana'da ne işi var bilmiyorum. Emre Akbaba ve Yunus Akgün benim oyun stilime çok uygun oyuncular. Hiçbir şey hediye edilmez. Takıma katıldıktan sonra pozisyonu kazanması gerekir. Fakat izlediğime göre çok iyi maçlar çıkartıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu olacak. Emre Akbaba ve Yunus Akgün eğer önümüzdeki sezon kadroda olurlarsa, tabii ki de ilk 11'de oynayacak seviyede olurlar diye düşünüyorum" yanıtını verdi.