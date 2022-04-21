Haberler Galatasaray Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli...

Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Sakatlığı düzelen Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde antrenman yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:28
Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli...

Galatasaray'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in 34. haftasında İzmir ekibiyle kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda Feghouli gelişmesi yaşandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma ve dripling/pas istasyonları ile başladı. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular pozisyon oyunuyla devam etti. Antrenman dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.Tedavisi düzelen Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.


DİĞER
Mesut Özil'den Harry Maguire'a destek mesajı! Bomba ihbarı sonrası...
Sürpriz gelişme! Vitor Pereira’dan Beşiktaşlı Rosier ve Fenerbahçeli Osayi’ye kanca
34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uluç'tan Torrent'e: Ne olduğunun farkında değil
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri!
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli... Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli... 23:15
Ziraat Bankkart Fenerbahçe'yi yenerek finale yükseldi Ziraat Bankkart Fenerbahçe'yi yenerek finale yükseldi 23:13
Vallecano tek golle güldü! Vallecano tek golle güldü! 22:45
Gol düellosunda kazanan Sevilla! Gol düellosunda kazanan Sevilla! 22:44
Beşiktaş ve F.Bahçe'den o isimleri istedi! İşte transfer listesi Beşiktaş ve F.Bahçe'den o isimleri istedi! İşte transfer listesi 22:25
Fenerbahçe kafilesi Rize’ye ulaştı Fenerbahçe kafilesi Rize’ye ulaştı 22:03
Daha Eski
34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı 22:03
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası 21:38
Uluç'tan Ali Koç sert eleştirisi! Uluç'tan Ali Koç sert eleştirisi! 21:17
Uluç'tan Torrent'e: Ne olduğunun farkında değil Uluç'tan Torrent'e: Ne olduğunun farkında değil 21:12
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! 21:04
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım 20:35