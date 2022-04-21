Galatasaray'da gözler Altay maçında! Feghouli...

Galatasaray'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in 34. haftasında İzmir ekibiyle kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda Feghouli gelişmesi yaşandı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma ve dripling/pas istasyonları ile başladı. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular pozisyon oyunuyla devam etti. Antrenman dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.Tedavisi düzelen Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.



