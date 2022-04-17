Galatasaray'da Sergen Yalçın tartışması!

Bir grup Beşiktaş'la özdeşleşen ve Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük payı olan Sergen Yalçın'ı veto etti. Diğerleri ise Sergen Yalçın'ın Türk futboluna mal olduğunu iddia ederek, "Galatasaray dahil 4 büyüklerin hepsinde oynamış bir kişi rahatlıkla takımı çalıştırır" fikri altında birleşti. Ayrıca Okan Buruk ve Ömer Erdoğan da Metin Öztürk'ün adayları arasında...



