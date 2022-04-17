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Galatasaray'da Sergen Yalçın tartışması!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların bir kısmı, genç hocanın Beşiktaş’la özdeşleştiğini dile getirirken karşı taraf ise Galatasaray forması giydiğini hatırlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da Sergen Yalçın tartışması!

Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde Florya'nın başına geçmesi beklenilen Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğünün ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye ayrıldı.

Galatasaray'da Sergen Yalçın tartışması!

Bir grup Beşiktaş'la özdeşleşen ve Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük payı olan Sergen Yalçın'ı veto etti. Diğerleri ise Sergen Yalçın'ın Türk futboluna mal olduğunu iddia ederek, "Galatasaray dahil 4 büyüklerin hepsinde oynamış bir kişi rahatlıkla takımı çalıştırır" fikri altında birleşti. Ayrıca Okan Buruk ve Ömer Erdoğan da Metin Öztürk'ün adayları arasında...

Galatasaray'da Sergen Yalçın tartışması!

3 KUPASI VAR
1999-2000 ve 2001- 2002 yılları arasında iki kez Galatasaray forması giyen ve 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın'ın sarı-kırmızılı takımla yeniden yolları kesişti.

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