Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.
İŞTE EMRE AKBABA'NIN AÇIKLAMALARI:
Emre Akbaba ise ligde hedefledikleri en üst noktaya varmak istediklerini kaydetti.
Türkiye Kupası'nı Alanya'ya getirerek kariyerlerine bir kupa daha eklemek istediklerini vurgulayan Emre Akbaba, bunu başarmaları halinde Alanyaspor'un Avrupa hedefinin de gerçekleşeceğini belirtti.
Türkiye'de futbol altyapısının yeterli olup olmadığına yönelik soru üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "Altyapıdaki imkanların Türkiye'de yeterli olmadığını düşünüyorum. Hem kulüp tesisleri hem de hocalara verilen değer bakımından...
Antalyaspor altyapısında oynadım. Alanyaspor'un altyapıya önem verdiğini gördüm. Antalyaspor'da geçirdiğim altı aylık dönemde çok eksikler yaşadım.
Hatta gurbetten gelen birkaç Alman oyuncu vardı, dayanamayıp gittiklerini de gördüm. Ben devam ettim, çünkü çok istekliydim." diye konuştu.
En çok hangi ligde oynamak istediği sorusuna "İspanya" diye cevap veren Emre Akbaba, idolünün de Zinedine Zidane olduğunu ifade etti.
Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak geldiği hatırlatılan ve bundan sonrası için kendisine nasıl bir yol haritası çizdiği sorusuna Emre Akbaba, "Galatasaray'da bir yıllık sözleşmem kaldı. Dönüp tekrar oynamak istiyorum." diye cevap verdi.