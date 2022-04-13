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Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığını söyleyen yıldız futbolcu, "Dönüp tekrar oynamak istiyorum." dedi. İşte Emre Akbaba'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 18:17
Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

İŞTE EMRE AKBABA'NIN AÇIKLAMALARI:

Emre Akbaba ise ligde hedefledikleri en üst noktaya varmak istediklerini kaydetti.

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Türkiye Kupası'nı Alanya'ya getirerek kariyerlerine bir kupa daha eklemek istediklerini vurgulayan Emre Akbaba, bunu başarmaları halinde Alanyaspor'un Avrupa hedefinin de gerçekleşeceğini belirtti.

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Türkiye'de futbol altyapısının yeterli olup olmadığına yönelik soru üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "Altyapıdaki imkanların Türkiye'de yeterli olmadığını düşünüyorum. Hem kulüp tesisleri hem de hocalara verilen değer bakımından...

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Antalyaspor altyapısında oynadım. Alanyaspor'un altyapıya önem verdiğini gördüm. Antalyaspor'da geçirdiğim altı aylık dönemde çok eksikler yaşadım.

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Hatta gurbetten gelen birkaç Alman oyuncu vardı, dayanamayıp gittiklerini de gördüm. Ben devam ettim, çünkü çok istekliydim." diye konuştu.

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

En çok hangi ligde oynamak istediği sorusuna "İspanya" diye cevap veren Emre Akbaba, idolünün de Zinedine Zidane olduğunu ifade etti.

Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak geldiği hatırlatılan ve bundan sonrası için kendisine nasıl bir yol haritası çizdiği sorusuna Emre Akbaba, "Galatasaray'da bir yıllık sözleşmem kaldı. Dönüp tekrar oynamak istiyorum." diye cevap verdi.

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