Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! "Dönüp tekrar oynamak istiyorum"

En çok hangi ligde oynamak istediği sorusuna "İspanya" diye cevap veren Emre Akbaba , idolünün de Zinedine Zidane olduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak geldiği hatırlatılan ve bundan sonrası için kendisine nasıl bir yol haritası çizdiği sorusuna Emre Akbaba, "Galatasaray'da bir yıllık sözleşmem kaldı. Dönüp tekrar oynamak istiyorum." diye cevap verdi.