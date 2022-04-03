Hıncal Uluç'tan Galatasaray yönetimine şok sözler! "Savcılara açık ihbar"

Gün'ün açıklaması bir gazeteye ek olacak kadar uzun ama, onun kadar da önemli. Çünkü işin içinde vergi ve döviz kaçakçılığı boyutları var ki, Türk Ceza Kanunu'na göre ağır cezalık suçlar bunlar.. Bu yüzden, Işıtan Gün'ün hazırladığı raporun, aslı Burak Elmas'ta ya da Galatasaray Kulübü evrak dosyasında olmalı. Bu rapora dayanarak Gün'ün yaptığı geniş açıklamanın tümü bende var. İnternette de var. Bana da o yolla gönderildi zaten. Olay, Basın Savcısı'nı, 6222 Sporda Şiddet Savcısı'nı ve de yazılanlar, transfer piyasasını elinde tutan bazı futbolcu menajerlerine, hiçbir açıklama ve kayıt yapılmadan ödemeler yapıldığı şüphesi için de tüm savcılarımızı ilgilendiriyor.