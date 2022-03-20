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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Süper Lig'e dönen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Pena'yı yeniden kiralamak isteyen Aslan, 21 yaşındaki ön libero Alvaro Sanz için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Süper Lig'in geri kalan kısmını en iyi şekilde tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. İki Barcelona maçı ve Beşiktaş karşısında oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğunu sağlamlaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Birkaç hafta öncesine kadar yerine teknik adam arandığı konuşulan İspanyol hocanın, sözleri kanun kabul edilmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Alınmasını istediği İnaki Pena'nın gösterdiği Galatasaray forması altında gösterdiği performans da Torrent'in fikirlerini değerli hale getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

ORTA GÜÇLENECEK
Luis Campos ve Sensibile'nin ardından gelse de yaz aylarında yapılacak transferlerde de Torrent'in sözleri önemli sayılacak. Erick Pulgar gibi veto ettiği bir oyuncu bundan sonra kesinlikle alınmayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Pena'yı aldıran Torrent'in yönetime ismini verdiği son oyuncu ise Barcelona B Takımı'nda forma giyen Alvaro Sanz...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Başarılı hoca, 21 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sorunu çözebileceğini bildirirken başkan Burak Elmas'ın Pena'nın yanı sıra Alvaro Sanz'ın da kiralanması için Barcelona Başkanı Laporta ile temasta olduğu öğrenildi.

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