TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir Barcelonalı daha! Alvaro Sanz...

Süper Lig'in geri kalan kısmını en iyi şekilde tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. İki Barcelona maçı ve Beşiktaş karşısında oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğunu sağlamlaştırdı.
Birkaç hafta öncesine kadar yerine teknik adam arandığı konuşulan İspanyol hocanın, sözleri kanun kabul edilmeye başlandı.
Alınmasını istediği İnaki Pena'nın gösterdiği Galatasaray forması altında gösterdiği performans da Torrent'in fikirlerini değerli hale getirdi.