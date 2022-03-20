Pazarlık başladı

Galatasaray'ın 2-1 yenilerek Barcelona'ya elendiği maçı İspanyol basınında geniş yer buldu. Sarı-kırmızılıların Avrupa'ya veda etmesini sayfalarına taşıyan Sport gazetesi "Pedri cehennemi ateşe verdi" başlığıyla duyurdu. Sport gazetesi, Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İnaki Pena için Katalan deviyle bonservis pazarlığı yaptığını iddia etti. Haberde, genç kalecinin önceliğinin ise Barcelona'ya dönmek olduğu vurgulandı.

RÖVANŞTA VASATTI

Camp Nou'da kalesinde devleşen İnaki Pena, İstanbul'daki maçta çok da etkili olamadı. 2 gol yiyen genç eldiven, yaptığı pas hatalarıyla eleştirilerin odağında yer aldı.