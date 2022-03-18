Tribün şov!

Galatasaray taraftarları, dev maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılılar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek oldu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde, "Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz", "Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi", pankartları açıldı. Skorbordlara İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi de yazıldı.

PIQUE VE ALBA KIZDIRDI

Maçın başından itibaren 12. Adam görevini mükemmel yapan sarı-kırmızılı tribünler, tezahüratlarla stadı inletti. Galatasaraylılar, öylesine coştular ki ses desibeli 110'a kadar yükseldi. Satılan biletin 51 bin 798 açıklandığı dev maç, hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Maçın sonuna doğru Pique'nin oyundan çıkarken yavaş hareket etmesi ve Alba'nın da taç atışını zamanında kullanmaması atmosferi gerginleştirdi.