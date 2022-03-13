GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Alexandru Cicaldau 'nun Sampdoria 'ya transferinin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Rumen orta saha, Galatasaray tarihinin en yüksek 5. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Rumen basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Sampdoria önce Serie A'da kalmalı. Ayrıca maddi açıdan büyük sorunları olan bir kulüp. 10 milyon euroluk teklifin Galatasaray'ın kabul edip etmeyeceğinin bilinmediği söylentileri var." dedi.