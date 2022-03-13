GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Galatasaray'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Alexandru Cicaldau için Sampdoria ısrarlı girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Alexandru Cicaldau için Sampdoria ısrarlı girişimlerini sürdürüyor.
Sampdoria yetkilileri, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu gece oynanan Barcelona-Galatasaray maçında Alexandru Cicaldau'yu tribünden takip etti.
SAMPDORIA CICALDAU İÇİN CAMP NOU'DA
Sampdoria daha önce Cicaldau için 10 milyon euroyu gözden çıkarırken, sezon sonunda söz konusu rakamla Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Sarı-Kırmızılıların bu rakamı değerlendireceği iddia edilmişti.
Alexandru Cicaldau'nun Sampdoria'ya transferinin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Rumen orta saha, Galatasaray tarihinin en yüksek 5. transfer satışı olarak tarihe geçecek.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Victor Becali, Alexandru Cicaldau'nun Sampdoria'ya olası transferi hakkında konuştu.
Rumen basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Sampdoria önce Serie A'da kalmalı. Ayrıca maddi açıdan büyük sorunları olan bir kulüp. 10 milyon euroluk teklifin Galatasaray'ın kabul edip etmeyeceğinin bilinmediği söylentileri var." dedi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.