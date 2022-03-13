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GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Galatasaray transfer haberleri: Sampdoria, Alexandru Cicaldau için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan ekibi Barcelona-Galatasaray maçında Alexandru Cicaldau'yu izlemişti. Sampdoria'nın ayrıca Rumen futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria iddiaları ile ilgili konuştu. İşte Becali'nin açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 09:30
GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Galatasaray'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Alexandru Cicaldau için Sampdoria ısrarlı girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Sampdoria yetkilileri, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu gece oynanan Barcelona-Galatasaray maçında Alexandru Cicaldau'yu tribünden takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

SAMPDORIA CICALDAU İÇİN CAMP NOU'DA

Sampdoria daha önce Cicaldau için 10 milyon euroyu gözden çıkarırken, sezon sonunda söz konusu rakamla Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Sarı-Kırmızılıların bu rakamı değerlendireceği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Alexandru Cicaldau'nun Sampdoria'ya transferinin 10 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Rumen orta saha, Galatasaray tarihinin en yüksek 5. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Victor Becali, Alexandru Cicaldau'nun Sampdoria'ya olası transferi hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Rumen basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Sampdoria önce Serie A'da kalmalı. Ayrıca maddi açıdan büyük sorunları olan bir kulüp. 10 milyon euroluk teklifin Galatasaray'ın kabul edip etmeyeceğinin bilinmediği söylentileri var." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'nun menajerinden olay sözler! Sampdoria ve 10 milyon Euro...

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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