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Galatasaray'ın transfer hedefi Beka Beka'nın menajeri konuştu! Geliyor mu?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızıların, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Alexis Beka Beka ile transfer görüşmesi yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Beka Beka'nın menajeri, Rus basınına konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 16:28 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 16:52
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer hedefi Beka Beka'nın menajeri konuştu! Geliyor mu?

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beka Beka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen yıldız ismin, sarı kırmızılılarla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Rus basınına bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

"BU BİLGİ DOĞRU DEĞİL"
Beka Beka'nın menajeri yaptığı konuşmada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." dedi.

Beka Beka, bu sezon toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

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