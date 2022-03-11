Galatasaray'ın transfer hedefi Beka Beka'nın menajeri konuştu! Geliyor mu?

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beka Beka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen yıldız ismin, sarı kırmızılılarla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Rus basınına bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

"BU BİLGİ DOĞRU DEĞİL"

Beka Beka'nın menajeri yaptığı konuşmada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." dedi.

Beka Beka, bu sezon toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.



