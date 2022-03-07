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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ligde Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maç için deplasmana götürülmeyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin, sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği bildirildi. İşte yıldız isme önerilen ücret ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 10:59
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Süper Lig'de son olarak İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'a bir kötü haber de Feghouli'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Konyaspor maçına götürülmeyen Cezayirli oyuncunun yapılan son teklifi de kabul etmediği ve kendisine kulüp aradığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Halihazırda 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli'ye, Galatasaray yönetimi 2+1 yıl için 1.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi reddettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma 2017 yılında İngiliz ekibi West Ham'dan gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Galatasaray formasıyla toplam 159 karşılaşmada görev alan Feghouli, 34 gol atarken 32 de asist yapma başarısı gösterdi.

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