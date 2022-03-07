GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Süper Lig'de son olarak İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'a bir kötü haber de Feghouli'den geldi.
Süper Lig'de son olarak İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'a bir kötü haber de Feghouli'den geldi.
Konyaspor maçına götürülmeyen Cezayirli oyuncunun yapılan son teklifi de kabul etmediği ve kendisine kulüp aradığı bildirildi.
Halihazırda 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli'ye, Galatasaray yönetimi 2+1 yıl için 1.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sundu.
Ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi reddettiği öğrenildi.
32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma 2017 yılında İngiliz ekibi West Ham'dan gelmişti.
Galatasaray formasıyla toplam 159 karşılaşmada görev alan Feghouli, 34 gol atarken 32 de asist yapma başarısı gösterdi.