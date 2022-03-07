GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber! Kabul etmedi

Süper Lig'de son olarak İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'a bir kötü haber de Feghouli'den geldi.

Konyaspor maçına götürülmeyen Cezayirli oyuncunun yapılan son teklifi de kabul etmediği ve kendisine kulüp aradığı bildirildi.