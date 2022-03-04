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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksikler

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe kadroya alınmadı. Öte yandan sakatlıktan dönen Muslera ile Halil Dervişoğlu ve Morutan kafileye dahil edildi. İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 15:06
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksikler

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna girmesine rağmen 2 asist yapan ve gösterdiği performansla alkış alan Sofiane Feghouli, kamp kadrosu dışında bırakıldı. Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda 13 yabancı bulunurken, Cezayirli oyuncuyla ilgili herhangi bir sakatlık bildirimi de yapılmadı.

Olimpiu Morutan, son olarak 12 Şubat'taki Kayserispor maçında forma giymişti. 2 maç boyunca kadroya alınmayan Rumen oyuncu, yeniden kadroya alındı.

Halil Dervişoğlu da 1 maç aradan sonra yeniden kadroya dahil edildi.

Feghouli dışında Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe kadroya alınmadı.

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