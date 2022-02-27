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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'la yollarını ayıran Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yorumcu Sinan Engin, tecrübeli teknik adamın aldığı o teklifi açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:53
Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

Galatasaray'da bu sezon alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

68 yaşındaki deneyimli teknik adama Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne süren yorumcu Sinan Engin, bahsi geçen takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

Hürriyet'te yer alan habere göre söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

KATAR, HULL CITY, FIORENTINA, EVERTON VE LYON İDDİALARI

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in muhtemel yeni adresleri arasında Katar, Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon'un olduğu öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam hiçbir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

Son 11 yıldır izin yapmayan Fatih Terim'in bir süre dinlenme kararı aldığı ve takım çalıştırmayacağı kaydedilmişti.

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