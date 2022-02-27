Son dakika spor haberleri: Fatih Terim için flaş iddia! Dünya Kupası'na katılacak...

Galatasaray 'da bu sezon alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.