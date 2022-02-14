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Galatasaray için Rusya'dan sol bek iddiası! Yuri Gorshkov...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için Rusya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray, KS Kamara'dan forma giyen sol bek oyuncusu Yuri Gorshkov ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:59
Galatasaray için Rusya'dan sol bek iddiası! Yuri Gorshkov...

Galatasaray'ın, Krylya Sovetov'un sol beki Yuri Gorshkov'u transfer etmek istediği öne sürüldü.

Rusya'dan RB Sport'un haberine göre; Galatasaray, daha önce Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova'nın da ilgilendiği Gorshkov'a ilgili duyuyor. 22 yaşıdaki sol bek oyuncusunun gelecek sezondan itibaren kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ancak henüz iki kulüp arasında bir görüşmenin de gerçekleşmediği kaydedildi.

2020 yazında Chertanovo'dan Krylya Sovetov'a transfer olan Yuri Gorshkov için 200 bin euro bonservis bedeli ödendi.

Bu sezon 17 maçta 2 asist yapan Gorshkov, zaman zaman ön libero olarak da görev yaptı.

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