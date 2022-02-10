GALATASARAY HABERLERİ - Inaki Pena'dan Muslera ve transfer açıklaması!

Galatasaray'ın ara transferde Barcelona'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Inaki Pena, GS TV ekranlarında bir röportaj verdi.
İşte Pena'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Galatasaray'ın ara transferde Barcelona'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Inaki Pena, GS TV ekranlarında bir röportaj verdi.
İşte Pena'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Domenec Torrent'in kaleci ihtiyacı olduğunu söylediler. Kaleci antrenörümüz Richard bana ulaştı. Kontrat sorunum yok. Domenec hocanın teklifinden mutlu oldum. Antalya kampında yakınlaştık, Galatasaray'a alıştım diyebilirim."
"Kalecilerden de iyi feedbackler aldım. Onlarla da kaynaştık. Bana çok yardım ettiler. Hep birlikte güzel şekilde çalışıyoruz. Alanyaspor ile berabere kaldık, kötü bir sonuç değildi. İlk maçımdaki performansımdam memnun kaldım."
"Barcelona, İspanya'da ve dünyada büyük bir takım. Galatasaray da büyük bir takım. İspanya ve Türkiye'deki oyunda farklılıklar var. İspanya'da pasa dayalı sakin bir oyun var. Burada hızlı bir oyun var. Domenec Hoca ile birlikte zamanla burada da iyi işler yapacağız."
"Barcelona'da pas üzerine felsefe var, uzun yıllardır kaleciler bile topu ayakla çıkarıyor. Ben de buna çalıştım. Bunu benimseyen hocalarımız var. Galatasaray'ın felsefesine de pozitif etki yapacaktır."
"Richard Hoca ile 7-8 sene birlikte çalıştık. Onun sayesinde Villareal'den Barcelona'ya transfer oldum. Fadıl Hoca ile de çalışıyoruz, sıcak bir karşılaması oldu. Hep birlikte iyi çalışıyoruz."
"Fernando Muslera'yı biliyordum. Galatasaray için önemli bir isim. Aynı dili konuşuyoruz, yakın bir ilişki kurduk. Bana çok yardımcı oldu. Muslera ile birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Aramız çok iyi, ikimiz de Galatasaray'ın başarısı için mücadele edeceğiz."
"Oynamak istiyordum. Barcelona izin verdiği için Galatasaray'a geldim. 30 Haziaran'da geri dönmem gerekiyor. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray da çok hoşuma giden bir kulüp."
"Barcelona'nın as kalecisi Marc-Andre ter Stegen, bunu biliyorum. Galatasaray benim için gelecekte de bir seçenek. Ancak Barcelona'ya dönersem de mutlu olacağım."
"Geldim ve Antalya'ya kampa gittik. İstanbul'u hemen gezme fırsatı bulamadım. İlk fırsatta gezeceğim. İstanbul'un bana harika ötesi olduğunu söylediler."