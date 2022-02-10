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GALATASARAY HABERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınının iddialarına göre; Pena sezon sonunda sarı kırmızılı takımda kalabilir. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:30
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Muslera'nın yerine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Galatasaray... (GS spor haberi)

"G.SARAY'DA KALABİLİR"

İspanyol basınının haberine göre; Barcelona, yeni sezonda Ter Stegen'in arkasında bekleyecek yedek bir kaleci arayışında. Barça, aradığı ismi bulursa Inaki Pena, A Takım'a alınmayacak. İspanyollar, böyle bir durumun yaşanması halinde ise 23 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Galatasaray'da kalabileceğini yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Galatasaray... (GS spor haberi)

Haberin detayında ise; "Pena, Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma, kiralık ya da bonservisiyle olabilir." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Galatasaray... (GS spor haberi)

9 MAÇA ÇIKTI

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan 22 yaşındaki Pena, sarı kırmızılı takıma transferinden önce bu sezon Barcelona B takımıyla 9 maça çıktı. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören genç eldiven 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

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