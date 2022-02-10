GALATASARAY HABERİ: Flaş Inaki Pena iddiası! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Muslera'nın yerine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.





"G.SARAY'DA KALABİLİR"



İspanyol basınının haberine göre; Barcelona, yeni sezonda Ter Stegen'in arkasında bekleyecek yedek bir kaleci arayışında. Barça, aradığı ismi bulursa Inaki Pena, A Takım'a alınmayacak. İspanyollar, böyle bir durumun yaşanması halinde ise 23 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Galatasaray'da kalabileceğini yazdı.



