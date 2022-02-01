GALATASARAY HABERİ: Inaki Pena'nın scouting raporu dikkat çekti! "Emin adımlarla ilerliyor" (GS spor haberi)

MUSLERA'YA BÜYÜK ÖVGÜ
Galatasaray'ın yeni kalecisi İnaki Pena dün sağlık kontrolünden geçti ve takıma katıldı. 22 yaşındaki kaleci, Fernando Muslera dönene kadar görev yapacak. Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İnaki Pena, "Muslera çok başarılı bir kaleci... Ondan çok şey öğreneceğim" demeyi de ihmal etmedi.
PENA'YI ZOR MAÇLAR BEKLİYOR
Alanyaspor karşılaşmasında kaleye geçecek olan Pena'yı zorlu sınavlar bekliyor. Galatasaray'ın düşme hattıyla arasında sadece 3 puan bulunuyor. Pazar günü Alanya'ya konuk olacak. Ardından, Kayseri, Göztepe (D) ve Rize'yle karşılaşacak olan Galatasaray üst üste 4 maçta yenilmesinin yanı sıra, 6 maçtır kalesini kapatamıyor.