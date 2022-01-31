Bordeaux’yu seçti

Galatasaray'a bir olumsuz cevap da Josuha Guilavogui'den geldi. L'Equipe gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki Wolfsburglu oyuncu Boğaz'a transfer olmayı istemedi. Bordeaux'un teklifinin ardından karar değiştiren Guilavogui'nin Fransız ekibiyle el sıkıştığı ifade edildi.
Galatasaray'abir olumsuz cevap da Josuha Guilavogui'den geldi. L'Equipe gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki Wolfsburglu oyuncu Boğaz'a transfer olmayı istemedi. Bordeaux'un teklifinin ardından karar değiştiren Guilavogui'nin Fransız ekibiyle el sıkıştığı ifade edildi. Şimdi iki kulübün anlaşmasını beklediği bildirildi.