Haberler Galatasaray Galatasaray - Tuzlaspor maçı CANLI! GS Tuzla maçı canlı skor

Galatasaray - Tuzlaspor maçı CANLI! GS Tuzla maçı canlı skor

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor. 13 ay sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray-Tuzlaspor maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 13:17 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:21
Galatasaray - Tuzlaspor maçı CANLI! GS Tuzla maçı canlı skor

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor. 13 ay sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui ilk 11'de sahaya çıktı.

CANLI SKOR
GALATASARAY 1-3 TUZLASPOR

İLK 11'LER
Galatasaray: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil

Tuzlaspor: Angeler, Posmac, Rotman, Ferhat, Samet, Aykut, Diack, Tayfun, Onat, Ahmet, Ezeh

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray ile Tuzlaspor'ın karşı karşıya geldiği müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
Son dakika: Jose Mourinho'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Bafetimbi Gomis ve Gedson Fernades derken...
Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: 'Hikayemiz başlıyor' Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor