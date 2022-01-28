Galatasaray - Tuzlaspor maçı CANLI! GS Tuzla maçı canlı skor

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor. 13 ay sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui ilk 11'de sahaya çıktı.
CANLI SKOR
GALATASARAY 1-3 TUZLASPOR
İLK 11'LER
Galatasaray: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil
Tuzlaspor: Angeler, Posmac, Rotman, Ferhat, Samet, Aykut, Diack, Tayfun, Onat, Ahmet, Ezeh
GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray ile Tuzlaspor'ın karşı karşıya geldiği müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.