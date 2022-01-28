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GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan kaleci açıklaması! "Muslera dönene kadar..."

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım başkanı Burak Elmas flaş açıklamalarda bulundu. Elmas, "Muslera dönene kadar kaleye güçlü bir takviye yapacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 22:18 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 23:01
GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan kaleci açıklaması! "Muslera dönene kadar..."

Galatasarya Başkanı Burak Elmas'tan gündeme dair flaş açıklamalar geldi.

Burak Elmas, Zoom'da genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlarken Luis Campos ve kaleci transferi konusuna açıklık getirdi.

Düzenlenen toplantıda genel kurul üyelerinin sorularını sorularını yanıtlayan Elmas, birçok konuda bilgilendirmede bulundu.

Portekizli Campos ile danışmanlık konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık imzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak." dedi.

"MUSLERA VE DIAGNE'NİN YERİNE OYUNCU ALACAĞIZ"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisinin yerine kaleci alacaklarını kaydeden Elmas, "

Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem" dedi.

Diagne'nin geleceği ile ilgili de konuşan Elmas, "Diagne'nin dönüşü Nisan'ı bulacak. Uygun bütçeyle Diagne'nin yerini dolduracağız" ifadelerini kullandı.

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